Lantschà iniziativa «Per ina tgira ferma»

La tgira na duai betg pli avair la reputaziun d'ina clamada auxiliara. La professiun duai vegnir renconuschida e sustegnida pli fitg da la Confederaziun e dals chantuns.

L’Associaziun svizra da las tgirunzas e dals tgirunzs ha lantschà l'iniziativa per ina ferma tgira. Uschia vul l’associaziun far squitsch sin la politica ed far frunt a la stretga da persunal en la tgira.

La mancanza da persunal qualifitgà saja gravanta. Ozendi vegnia scolada gnanc la mesadad dal persunal che saja necessari. Ultra da quai saja la quota da las persunas che bandunian la professiun fitg auta. Quai scriva l’associaziun en ina communicaziun.

Renconuscher pli fitg la professiun

Concretamain pretenda l’Associaziun svizra da las tgirunzas e dals tgirunzs che la Confederaziun ed ils chantuns vegnian obligads dad investir en il sectur da la tgira. Plinavant duajan las cundiziuns da basa en la pratica vegnir meglieradas e la lavur en atgna responsabladad dal persunal da tgira vegnir renconuschida legalmain.

