Las Svizras ed il Svizzers han danovamain consumà dapli

L'indicatur da l'UBS è creschì il favrer da 1,44 sin 1,5 puncts. Quai laschia concluder in consum privat solid l'emprim quartal. Stimulaziun per quai saja il turissem indigen che sa revegnia plaunet dal schoc dal franc. La situaziun negativa tar il commerzi en detagl perencunter ha franà l'augment.

Las pernottaziuns èn s'augmentadas il schaner per in bun tant cumpareglià cun l'onn avant. Naiv e las vacanzas da sport che han cumenzà han procurà che blers Svizzers èn ids sin pista, din il economs da l'UBS. Il turissem indigen haja cun quai surmuntà il punct bass pervi dal schoc dal franc e saja puspè sin il nivel sco l'onn 2014.

Pervi da l'aura migiaivla en il mais avant n'èsi dentant betg da survaletar l'augment. Plinavant èn era vegnidas cumpigliadas per l'emprima giada las cifras da 14 albierts per la giuventetgna.

Er tar ils autos in trend positiv

In trend positiv han ils perscrutaders er pudì vesair sin il martgà d'autos. Las immatriculaziuns novas per autos è creschida per 0,7% cumpareglià cun l'onn avant. Da l'auter maun haja dentant la situaziun en il commerzi en detagl franà l'indicatur.

L'indicatur da consum mussa radund in enfin trais mais oravant en tge direcziun che las cifras uffizialas en il svilup dal consum en Svizra van.

RR novitads 09:00