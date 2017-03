Lavur curta tar pendicularas – i resta be la via parlamentara

Oz, 10:47

Gion Gieri Flepp

Ils chantuns da muntogna vulan schluccar las reglas per pendicularas e gestiuns da sport d'enviern per survegnir indemnisaziuns da lavur curta durant ina schletta stagiun. La Confederaziun na vul dentant savair nagut da quests giavischs, uschia ch'i resta be la via sur il parlament.