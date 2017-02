Leibstadt po puspè ir vid la rait

L'inspecturat federal da la segirezza nucleara (ENSI) ha dà liber l'ovra atomara da Leibstadt ch'ella po puspe ir vid la rait. Dentant sto quella sa tegnair vid ina producziun reducida. Ulteriuras mesiras sajan vegnidas decididas per garantir in manaschi senza periclitar carstgaun ed ambient.

La reducziun da la prestaziun da l'ovra atomara duai procurar per la segirezza necessaria per carstgaun ed ambient. Uschia duai vegnir evità «dryouts» critics. La prestaziun termica da l'ovra vegnia ad esser a l'entschatta tar maximalmain 95% e lura sa sbassar vers fin dal ciclus sin 88%.

Mesiras da segirezza

En cas ch'i avess da dar en il proxim ciclus da lavur dar donns vi dals bastuns nuclears e da lavar ora material radioactiv en il med sfradentant vegniss quai immediat registrà dals apparats da mesiraziun. Ulteriura cundiziun per puspè metter a la rait Leibstadt saja stà che l'ovra nucleara stoppia vegnir serrada giu immediatamain sch'i vegnia registrà in augment da svapurs radioactivas. Sche quai capitia numnadamain sche saja da far quint ch'in dals bastuns nuclears saja donnegià. Lura stoppian ins intercurrir quels.

Significaziun «pitschna»

Normalmain na vegniss in ovra atomara betg tschentada giu pervi d'uschia in problem cun ils bastuns nuclears. Tar la proxima revisiun annuala vegniss quest bastun simplamain inspectà pli detagliadamain.

L'ovra atomara da Leibstadt vegnia pia puspè colliada cun la rait ils proxims dis suenter ch'ils tests da segirezza sajan ademplids.

