Lescha d'energia – pro e contra

Nus avessan dapli plazzas da lavur. Per adattar, per exempel las chasas, a la nova lescha d’energia datti dapli lavur per las firmas indigenas.



Plazzas da lavur van a perder: sche i mancan ad ina famiglia ils 3200 francs na va quella famiglia era betg pli a dar ora ils raps en las butias ed uschè van a perder plazzas da lavur.