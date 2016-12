Lescha da protecziun da datas moderna per la Svizra

Il cussegl federal ha mess en consultaziun ina revisiun totala da la lescha. Planisadas èn tranter auter ina rolla pli ferma da l'incumbensà federal per la protecziun da datas sco era sancziuns pli rigurusas tar surpassaments.

Il protegider da datas federal duai per exempel survegnir la cumpetenza d'examinar surpassaments. En general duai vegnir meglra la transparenza per elavurar e controllar las atgnas datas.

Plinavant duai vegnir augmenta il senn da responsabladad tar las persunas responsablas. Quai per exempel tras obligar questas persunas da resguardar las directivas da la nova lescha cu i vegn planisà novas chaussas.

La finala duai la cumpetitivitad da la Svizra vegnir garantida e quai cun simplifitgar la pussaivladad da dar vinavant datas a l'exteriur. In aut standart da segirezza duai era gidar da svilupar novs secturs economics en la sparta da la digitalisaziun.

Cun la revisiun vegnia la lescha adattada al svilup tecnologic ed a las cundiziuns da la societad. Plinavant procuria la modernisaziun da la lescha per la premissa per che la Svizra sappia ratifitgar la convenziun da la protecziun da datas da l'UE. Uschia pudess la Svizra surpigliar las directivas da l'UE cu i va per perscrutaziuns penalas.

RR novitads 12:00