Leuthard appellescha per dapli solidaritad e spiert da cuminanza

Oz, 15:06

SDA / Lea Livers

En ses pled da Bumaun ha la presidenta da la Confederaziun appellà a dapli solidaritad e spiert da cuminanza. Ins stoppia tadlar in l'auter ed empruvar da chapir in l'auter, quai saja er in impurtant pensum da la politica, ha ditg Leuthard.