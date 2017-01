Limita da tempo per aria pli netta

L'aura sitga da las ultimas emnas ha augmentà en il Tessin l'impestaziun da l'aria. Uschia vala dapi glindesdi ina limita da tempo 80 sin parts da l’autostrada A2 en il Tessin.

Ina limita da tempo 80 vala per l'autostrada A2 tranter Chiasso e Rivera. Il medem valia er per il stradun tranter Mendrisio e Gaggiolo, uschia communitgescha il departament per la planificaziun territoriala dal chantun Tessin.

La qualitad da l'aria è sa pegiurada dapi il venderdi uschè fitg che las autoritads han admoni la populaziun da nizzegiar il traffic public ni da furmar communitads da transport. Era na vegnan tut ils bajetgs publics en il Sottoceniri betg stgaudads sur 20 grads, quai uschè ditg che quai vegn stgaudà cun laina, ieli ni pellets, scriva ils responsabels dal chantun.

RR novitads 12:00