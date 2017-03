Lobbying tranter parlamentaris

Plain mirveglias e l’atmosfera èn la sala dals pass pers en la chasa federala a Berna. I vegn speculà: Politichers, schurnalists u lobists, tuts che fan quints sco la refurma da rentas vegn alura decisa.

Tranter politichers vegn empruvà da persvader, plitost quels che han la vusch decisiva. Quai èn quels ch'i na saveva fin uss betg tge ch'els vegnan a vuschar. E per l’autra n'èn quai betg ils gronds, mabain ils pitschens. Plitost ils Verd-liberals ed ils purs en il parlament èn vegnids tractads da lur collegas. Els han laschà il pli lung temp cun decider. I saja vegnì influenzà da dretga e da sanestra: Il pli fitg cun discurs e cun e-mails.

« E-mails na datti tranter parlamentaris betg, quai dess indizis ch'ins pudess duvrar pli tard sco documents...Ma i ha dà fitg blers discurs persuls. » Thomas Weibel

Cusseglier naziunal

Ma mesemna saira ha la Partida verd-liberala decis dad approvar la refurma. Però na perquai che quella correspunda a lur ideas, numnadamain mo per betg pli laschar ir ina refurma da l’aua giu. Il pievel duai decider.

Il gea dals Verd-liberals pudess esser decisiv per cha la refurma vegnia tras. Dentant betg mo ils Verd-liberals han laschà en sin il lobbying da lur collegas or da la politica. Era ils purs. Ina part dad els na suonda betg a las ideas da lur partidas. Era tut vuschs che pudessan esser decisivas per la refurma. Dentant sch’ins taidla in zic enturn tar ils purs alura sa mussa ina tendenza vers la refurma.

« Jau ma hai laschà temp da decider. Dentant na vai jau betg laschà influenzar tant da mes collegas parlamentaris, plitost da mes conturns privats. » Alice Glauser-Zufferey

Cussegliera naziunala

Grond temp na resta betg pli per ils gieus strategics dals parlamentaris. Gea u na vegn decis gievgia.

