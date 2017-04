Losanna: Accident mortal sin la strival melna

En la citad da Losanna èn in um ed ina dunna vegnids sut in auto en cura ch’els vulevan surpassar ina strivla melna. Omaduas persunas èn mortas anc al lieu dal accident.

L'accident mortal sin la strivla melna è capità sonda enturn las 17:00 cura che l'um e la dunna han vulì surpassar l'Avenue de Rhodanie a Losanna.

Sco la polizia chantunala dal Vad communitgescha eran l’um da 25 onns e la dunna da 23 onns correct vida surpassar la via, cura ch’ina camiunetta è ida sur els ora. La camiunetta aveva gist surpassà in auto ch’aveva franà tar la strivla melna. L'automobilist da la camiunetta è in um da var 60 onns oriund da la regiun. Sco motiv per l'accident inditgescha la polizia «perdia da la controlla sur dal vehichel».

