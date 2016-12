Losanna rimna cas da virus Zika

Il register internaziunal per dunnas infectadas cun il virus da Zika fa progress. Tenor l'ospital universitar da Losanna èn entant registrads radund 100 cas. L'analisa da las datas duai gidar a chapir meglier il virus.

Il register duai cumpigliar uschè bleras dunnas sco pussaivel ch'èn vegnidas tschiffadas durant la gravidanza cun il virus da Zika. Per pudair far in'emprima analisa dovri 200 fin 300 actas.

Il virus da Zika po effectuar tar uffants pitschens ina rara furmaziun fallada da la chau. Fin ussa na datti betg in tractament cunter Zika.

Tramess millis dumondas

Per ramassar datas ha l’ospital universitar a Losanna tramess 4’000 dumondas per collavuraziun a spendreras sin l’entir mund. Fin uss èn 100 dunnas stadas prontas da metter a disposiziun lur cas per il register.

Ils cas ch’èn fin uss vegnids rimnads derivan cunzunt da la Brasilia, da la Columbia, da stadis caribics, dal Mexico e da la Spagna. I dettia dentant er datas da cas da la Gronda Britannia, da New York, da la Tailanda e dal Vietnam.

Perscrutaders speran ch’i dettia dapli datas

Bain datti intginas datas, quellas na cuntentan dentant anc betg ils responsabels da Losanna. Els speran da survegnir 200 fin 300 cas da dunnas pertutgadas per pudair far in’emprima analisa. Cun il project vulan ils perscrutaders ultra da quai evaluar, quant grond ch’il privel da derasaziun da Zika è en Svizra.

RR novitads 15:00