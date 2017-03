Lucerna: Trens crodan or fin glindesdi

Actualisà Oz, 13:35

SDA / Lea Livers / Urs Müller

A la staziun centrala da Lucerna è mesemna in tren ì sur ils binaris or ed in vagun è cupitgà. Pervi da l'accident resta la staziun centrala da Lucerna serrada fin glindesdi. Quai ha communitgà l'SBB.