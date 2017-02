Luf en la Leventina tegn alert allevaturs d'animals

Set nursas haja il luf stgarpà glindesdi a Cavagnago sper Faido en il Tessin.

Sper las set nursas ch'il luf ha stgarpà glindsedi aveva el gia l'emna passada stgarpà 17 nursas e blessà trais. Tenor il directur da l'uffizi per chatscha e pestga dal Tessin ha il luf stgarpà a Cavagnago sper Faido 7 nursas. L'indizi ch'i sa tracta dal medem luf derivia d'ina trapla da fotografia. Il material per l'analisa da DNA saja gia sin viadi a l'universitad da Lausanne. Cun agid da questa analisa sappian ins era dir sch'i sa tractia din nov luf u d'in luf gia enconuschent.

L'uffizi per chatscha e pestga dal Tessin ha tramess in'avertiment a tut ils allevaturs d'animals. Da quai sajan era las valladas vischinas Riviera e Blenio pertutgadas, damai che lufs hajan in radius d'acziun fitg grond. Ils allevaturs duain serrar la notg tut ils animals en stalla per ch'il luf na vegnia mianc atratgs dals muvels.

Tenor il directur da l'uffizi per chatscha e pestga dal Tessin saja era ina cummissiun interchantunala vegnida infurmada en chaussa. Davent dal dumber da 25 nursas stgarpadas sappia la cummissiun dar liber il luf per sajettar. 24 nursas van actualmain sin il conto da quest luf en la Leventina.

