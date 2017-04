MagicPass: Dumping ni concept per il futur?

25 staziuns da skis da la Svizra franzosa han lantschà il MagicPass. In abunament da stagiun per tut las 25 pendicularas per 359 francs. Quai che legra ils amis da skis procura tar autras pendicularas per pulita critica.



I tuna bunamain sco ina da quellas reclamas che duain carmalar la clientella en stizun. 359 francs per in abunament dad ir cun skis. E quai in entir enviern ed en 25 destinaziuns da la Svizra franzosa. Mo tenor Jean-Daniel Clivaz, il directur da Crans Montana Turissem ed in dals iniziants dal MagicPass, è quel bler dapli ch'in gag da reclama. «Ins na po betg adina dir ch’il turissem stoppia esser pli creativs e s’inventar da nov e lura tuttina restar tar ils concepts vegls. Quai na basta betg. Insatge sto sa midar.»

Il MagicPass saja in'emprova da far quai pass en il futur. Prest 1'000 km pista stettian a disposiziun. Quai en destinaziuns en il Giura, en las alps Friburgaisas e dal Vad, sco era en il Vallais Sut. E tut quai per in pretsch fitg favuraivel.

Autras pendicularas teman dumping

Memia favuraivel èsi d'udir d'autras destinaziuns da skis en Svizra. In tal dumping da pretsch ruineschia l’entir martgà. Encunter talas rinfatschas sa dosta Jean-Daniel Clivaz. «In terz dals Svizzers van cun skis e quai en media tranter sis e diesch dis mintg’onn. E sch'ins parta la svieuta da las pendicularas tras il dumber d'entradas lura ves' ins ch'in osp dal di porti da quai da 30 enfin 35 francs en la cassa da la pendiculara. Sch'ins multiplitgeschi ussa quellas entradas per di cun ils dis ch'ina persuna va cun skis mintg'onn lura saja cler ch'ils 359 francs per il MagicPass èn nagin dumping mabain simplamain in pretsch gist.»

Vendita ha cumenzà bain

E quai paran era blers skiunz da vesair uschia. Gia hajan els vendì uschè blers abunaments sco l'onn passà. Entaifer las emprimas 24 uras sajan da quai da 20'000 ids sur il spurtegl virtual.

Trair bilantscha possian els dentant pir en in onn. E lura veglian els era decider co i duai ir vinavant cul MagicPass. Oz saja quel anc in bigliet per ir cun skis. Mo el saja persvadì ch'el possia bainprest era esser il passaport a las muntognas, uschia Clivaz.

RR actualitad 11:00