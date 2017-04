Manglament per reglar la segirtad aviatica

Metter ensemen la segirtad da sgol militara cun la civila ha manà en Svizra a plirs problems. Uschia na saja quai betg propi cler tge reglas che valian e tgi che haja tge cumpetenzas. A questa conclusiun vegn la Controlla federala da finanzas.

Il 2001 aveva il Cussegl federal decis d' unifitgar las controllas aviaticas militaras e civilas. Per omaduas spartas è responsabla l'interpresa Skyguide. Anc adina dettia quai considerabels puncts flaivels sco per exempel sche las reglas pli severas per l’aviatica civila valan era per l’aviatica militara. Quai scriva la controlla en in rapport.

Nagina autoritad cumpetenta

Problematic saja en spezial che nagina autoritad decidia definitivamain. I manchia in'autoritad da regulaziun communabla. Er dispitas tranter las autoritads dettia tar las dumondas tgi che haja da surpigliar tge custs.

