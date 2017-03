Manipulaziun tar camiuns – politica vul dapli controllas

Tge è AdBlue?

AdBlue è in liquid che consista per 32,5% da carbamid (Harnstoff) e per 67,5% d'aua demineralisada. Agiuntar el al process da svapur da ina reacziun chemica, che po reducir l’emissiun dad oxid da nitrogen tar motors da diesel per 90%. AdBlue custa e perquai vegnan manipulads ils implants da svapur cun elements electronics scumandads, ils emulaturs.