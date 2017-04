«March of science»: 600 demonstrants a Genevra

Sco en numerus auters pajais ha er a Genevra gì lieu il marsch per la scienza e cunter dapli restricziuns e cunter il president american Donald Trump. Il comite ha ditg ch'els veglian far endament la rolla centrala da la scienza en la politica e l'economia.

Il marsch a Genevra saja unic, di Daphne Donis dal comite d'organisaziun. Enturn Genevra sa chattian numnadamain numerusas organisaziun cun renum internaziunal che sa mettian ene per ina scienza progressiva ed umana. In impurtant punct da l'acziun saja numnadamain da promover il barat tranter scienziads e la populaziun ed uschia era augmentar la fidanza en la scienza.

Appel mundial

A l'entschatta è stada la construcziun «There needs to be a Scientists' March on Washington» che munta per rumantsch «I dovra in marsch da scienziads a Washington». Il schaner era questa construcziun vegnida fatga il posten sin ina plattafurma online. Punct da partenza eran stads diversas decisiuns da persunal e chaussas ch'il president american Donald Trump aveva ditg. Quellas na laschan betg sperar bun per la scienza.

La proposta d'in marsch ha purtà fritg. Betg mo en l'USA èn scienziads ed aderents da fatgs e d'ina scienza independenta s'organisads per demonstrar. Sin l'entir mund èn stadas annunziadas demonstraziuns en passa 500 citads.

L'acziun centrala è stada planisada per la chapitala dals Stadis Unids a Washington. Là èn ils demonstrants er passads dasper il capitol or. Dapi l'elecziun da Trump crescha sur tut en ils Stadis Unids la tema d'ina nova èra da «fatgs alternativs».

Stgaffir conscienza per l'impurtanza da la scienza

Tenor il geofisicher Peter Schlosser da l'Universitad da Columbia a New York duai il marsch procurar per ina conscienza, tge impurtanza che la scienza ha en il futur da la societad.

Las sminuziuns dal budget dals Stadis Unids pertutgan sur tut la perscrutaziun dal clima e da l'ambient sco era perscrutaziuns en il sectur da sanadad. Tenor Schlosser vul la regenza americana spargnar en il sectur da sanadad bunamain 18% e tar l'uffizi per l'ambient perfin 31%. Quai haja consequenzas considerablas per la perscrutaziun. El quinta che la perscrutaziun vegnia a patir onns sche na perfin decennis pervi da quai.

