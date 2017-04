Marthe Gosteli è morta

La feminista e fundatura da l'archiv da Gosteli è morta en la vegliadetgna da 99 onns. Quai communitgeschan la fundaziun Gosteli e la vischnanca Ittigen en il chantun Berna.

Ils onns 60 ha Gosteli influenzà marcantamain il moviment da las dunnas en Svizra. En servetsch da l'ambassada americana a Berna aveva ella emprendì bler davart relaziuns publicas e diplomazia. Quella savida ha ella nizzegia en il cumbat per sia gronda finamira d'introducir il dretg da vuschar per las dunnas. Per quella finamira ha ella cumbattì a la testa da differentas organisaziuns. Ella numnava quest cumbat «la pli gronda revoluziun nunsanguinusa».

Ils onns 70 ha ella fundà en sia chasa paterna l'archiv per l'istorgia dal moviment da dunnas svizzer. L'onn 1982 ha ella lura fundà la fundaziun Gosteli. L'archiv vala sco pli impurtant archiv davart l'istorgia dal moviment da dunnas svizzer.

Per pudair midar insatge stoppian ins enconuscher l'atgna istorgia, era Marthe Gosteli persvadida. Uschia è lura er ses patratg sa sviluppà da documentar ed archivar l'istorgia dal moviment da las dunnas. En quest connex è Gosteli er s'engaschada ch'il moviment da las dunnas survegnia in plaz fix en ils cudeschs da scola.

