Minus 1,6 milliardas – las reservas da la BNS èn sa reducidas

En cumparegliaziun cun il december èn sa reducidas las reservas da la Banca naziunala svizra il schaner per radund 1,6 milliardas francs. Quai resulta da las cifras da la Banca naziunala.

Gia il december 2016 eran las reservas da la Banca naziunala svizra BNS sa reducidas per 2,5 milliardas francs, scriva l’agentura da novitads svizra sda. Tenor experts vegn quai valità dentant sco «leva reducziun». Ma las reducziuns da schaner e december da totalmain radund 4 milliardas francs suondan al november, nua che las reservas da devisas eran creschidas per 17 milliardas francs.

Intervenziuns da la BNS pon vegnir supponidas

Sche la banca naziunala è intervegnida en il martgà da devisas u quant fitg n’è betg visibel or da las cifras. Dentant valiteschan ils experts differenzas marcantas sco indizi che la Banca naziunala è intervegnida.

Da las cifras enconuschentas resultia, che la Banca naziunala ha intervegnì dapi ils 15 schaner 2015 – il di da l’aboliziun dal curs minimal – massivamain sin il martgà da devisas. Dapi lura èn s’augmentadas las reservas da devisas anc ina giada per in terz, numnadamain per 150 milliardas francs.

Midaments marcants durant Brexit ed elecziuns americanas

Fermamain s’augmentadas èn las reservas ils mais avrigl e matg (+25 milliardas francs) enturn la decisiun dal Brexit ed anc ina giada en november (+17 milliardas francs) durant las elecziuns per il presidi american. Era sche la situaziun economica globala para dad avair sa megliurada in zic, concludan ils analists, ch’il franc svizzer restia en temps da malsegirezzas in port segir per ils investurs.

Il mument muntan las reservas da devisas da la Banca naziunala a 643,7 milliardas francs.

