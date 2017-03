Mobilezone augmenta gudogn e svieuta

Il vendider da telefonins Mobilezone ha fatg l’onn passà dapli gudogn e svieuta. Oravant tut tar la vendita online ma era en il commerzi a l’engrossa han ins cuntanschì resultats da record.

Il gudogn è s’augmentà per 17% sin bun 36 milliuns francs. La svieuta è s’augmentada per 21% sin passa 1 milliarda francs. D’attribuir saja quest resultat cunzunt ad in’acquisiziun en Germania. Quai communitgescha Mobilezone.

En il segment commerzi è la svieuta s’augmentada per 29%, il gudogn da manaschi per 46%. Quest svilup legraivel è en prima linga vegnì cuntanschì en Germania. Uschia èn l’onn 2016 per exempel vegnids serrads giu 33% dapli contracts per telefonia mobila.

Damain persunal

Malgrà in engrondiment da la preschientscha fisica ha Mobilezone reudì il dumber da persunal. L’onn 2015 ha Mobielzone anc occupà 918 persunas en plazza cumplaina, l’onn 2016 eran quai be an 878. La direcziun dal concern è dentant vegnida schlargiada da trais sin tschintg commembers.

