Moldavs dattan medaglia ad Adolf Ogi

L’anteriur Cusseglier federal e fundatur da swisscor Adolf Ogi ha survegnì ina medaglia da merit dal president da la Moldavia. Quai per la lavur en favur dals orfens e d’uffants bandunads da lur geniturs.

Questa medaglia survegn el per sia lavur umanitara envers ils uffants moldavs ch’èn orfens u bandunads da lur geniturs. Sco quai che swisscor communitgescha è Adolf Ogi l’emprim svizzer che survegn uschia ina distincziun da la Modavia.

Dapi il 2007 s’engascha swisscor per la Modavia ed organisà en tut sis champs medicinals per uffants nua che circa 500 uffants han survegnì mintgamai agid medicinal. Dapi il 2016 s’engascha swisscor era en la Moldavia cun medis e cun spezialists indigens per la tgira dals uffants entaifer la Moldavia.

