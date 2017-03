Monopol per casinos svizzers?

Per proteger ils casinos svizzers da la concurrenza duain casinos online egl exteriur vegnir bloccads en Svizra. Quai propona ina maioritad dal Cussegl naziunal. Ils adversaris da talas bloccadas dian che quai saja in pass en direcziun censura.



Ils davos diesch onns èn las entradas dals casinos svizzers idas enavos adina dapli. Nudavan quellas avant diesch onns anc 1 milliarda francs èn quai il 2015 anc 680 milliuns francs, pia 1/3 pli pauc. Ina raschun sajan ils casinos illegals en l’internet. Quai saja in grond problem, di Thierry Burkart (PLD/AG).

«Quels casinos online na respectan dapi onns betg las leschas e scumonds en las leschas da lottarias e casinos. Perquai van mintg’onn da quai da 250 milliuns en l’exteriur».

Confederaziun e chantuns profiteschan

Cun lubir tals gieus per daners egl internet mo als casinos en Svizra sappian ins curclar in basegn ed il medem mument segirar las entradas per la Confederaziun ed ils chantuns.

Da las lottarias e casinos profiteschan numnadamain era quels. Il 2015 èn bun 270 milliuns francs ids en la cassa da l'AVS. Cun ils gudogns da las lottarias, circa 600 milliuns francs mintg'onn, sustegnan ils chantuns projects culturals, organisaziuns caritativas ed uniuns da sport. Era en l'internet valian las leschas e regulaziuns, di Burkhart. El pretenda perquai ch'ils providers d'access agl internet, per exempel Swisscom ni UPC Cablecom, stoppian bloccar l'access a talas paginas internet.

Far frunt a censura

Quellas bloccadas possian ins dentant guntgir cun programs e servetschs spezials, respunda Lukas Reimann (PPS/SG)

«Quai è ina avugadada da la populaziun sco quai ch’ins enconuscha en l’Iran ni en la Corea dal nord. Mo era en l'Iran han tut ils giuvens access a Facebook e tschellas paginas bloccadas. Era là san ins co ins po guntgir talas bloccadas»

Meglier saja da legalisar quels gieus per daners egl internet cun scriver ora concessiuns, manegia il verd-liberal Beat Flach.

«Sch’i vegn gia fatg daners cun tals casinos online lura duai era il stadi pudair profitar da quai. Per uschia puspè far dal bun cun quels daners.»

Scumandar u regular

Duain pia mo casinos svizzers dastgar porscher gieus per daners egl internet ni duai il martgà vegnir averts per autras interpresas che attiran gia oz blers Svizzers sin lur paginas internet? La cumissiun aveva decidì, cun la vusch da tagl dal president, per las bloccadas internet ed uschia per in monopol per ils casinos svizzers.

