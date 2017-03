Nagina midada – lescha d’abitaziuns secundaras resta

La lescha federala d’abitaziuns secundaras na vegn betg schluccada. Il Cussegl dals chantuns ha refusà la moziun da Beat Rieder (PCD/VS). La midada avess lubì da transfurmar entirs hotels en abitaziuns secundaras.





Cun la moziun vuleva Beat Rieder midar la lescha en favur da la hotellaria. Uschia fiss quai stà lubì da transfurmar entirs hotels en abitaziuns secundaras. Actualmain èsi lubì da transfurmar 50% da la surfatscha.

Chapientscha ma midadas vegnan memia baud

Blers cussegliers han mussà chapientscha per la pretensiun che pertutgà surtut regiuns da muntogna. Il mument na saja il temp anc betg madir per gia far midadas en la lescha d’abitaziuns secundaras. La lescha era ida en vigur l’entschatta dal onn 2016. Il Cussegl federal vul preschentar suenter quatter onns ina analisa co la lescha funcziuna en la pratica e sche quai dat puncts che duain vegnir midads.

