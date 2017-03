Nagina nova taxa directiva d’energia

Il Cussegl naziunal è cunter novas mesiras per spargnar energia.

Il Cussegl naziunal na vul betg ina nova taxa directiva per electricitad e carburant. El ha renvià questa part da la strategia d'energia dal Cussegl federal e n'è betg entrà en il project. Naginas partidas n'èn stadas persuenter. Cun quest project vulev'il Cussegl federal animar ils consuments da spargnar electricitad.

Miras cuntradictoricas

Il minister da finanzas Ueli Maurer ha constatà a la fin da la debatta

« Oz savain nus tge che nus na vulain betg. Nus savain dentant anc betg, tge che nus vulain » Ueli Maurer

Cusseglier federal

Las miras sajan per part cuntradictoricas. Ins veglia in segir, favuraivel ed en il medem mument era in provediment d’energia ecologic.

Il Cussegl federal haja cun la basa constituziunala vulì dar a la populaziun la pussaivladad da pudair midar la direcziun tar la strategia d'energia, declera Maurer. I saja uss dentant cler, ch’i dovria in’autra schliaziun.

Diversas opiniuns

Ina gronda part dal Cussegl naziunal è però stà da l’avis che novas mesiras da spargn na sajan betg necessarias. La fatschenta va uss enavos en il Cussegl dals chantuns.

