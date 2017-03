Nagina schanza per No-Billag tar Cussegl dals chantuns

Radio e Televisiun duain vinavant vegnir finanziads sur taxas. Il Cussegl dals chantuns è s'exprimì cunter l'iniziativa per dismetter las taxas da radio e televisiun. Quai duai dentant betg esser in schec en blanco per l'SRG.

Ina votaziun n'è betg stada necessaria. Tar il Cussegl dals chantuns èn tuts stads dal medem avis. Cun questa iniziativa vegniss mess en privel la democrazia, uschia il tenor. Ina purschida vasta en las differentas regiuns linguisticas saja impurtanta per la democrazia e quai sa laschia be finanziar cun agid da taxas.

Blers commembers dals chantuns han sur tut accentuà la muntada da questa purschida en regiuns periferas. Las taxas da la Billag na vegnian betg be da bun a l'SRG mabain er ad emetturs da medias privatas. Cun in gea a l'iniziativa ristgia la Svizra che la televisiun cuntanschia be anc parts dal pajais – «cun cuntegns ch'èn be or sin survegnir bleras quotas», ha ditg Stefan Engler (PCD/GR).

SRG memia loscha

Er per scursanir las taxas, quai che pudess vegnir proponì da la PPS en il Cussegl naziunal, n'è nagin s'exprimì en il Cussegl dals chantuns. Cusseglier dals chantuns Werner Hösli (PPS) ha declera che per el na vegnia en damonda ni l'iniziativa ni ina cuntraproposta.

Plinavant cusseglia Hösli dentant a l'SRG da na betg pli sa sentir memia segira. Il temp saja sa midà, l'SRG na gioghia nagina rolla pli tar ils giuvens. Il futur giaja ora sin quai che nagin na veglia pli pajar taxas en in tala dimensiun. «Sch'il Cussegl federal e l'SRG na vulan betg prender enconuschientscha da quai, ristgan els da survegnir giu per il tetg», di Hösli.

Doris Leuthard discurra d'in sajet en l'agen schanugl

Als sanesters sajan tschertas emissiuns memia dretgas, als dretgs sajan tschertas emissiuns memia sanestras e quels amez na vegnian betg vidlonder. Werner Luginbühl (PBD/BE), di che quai mussia forsa che l'SRG fetschia precis bain sia lavur. Quai chatta er il Cussegl federal. Rapports independents sajan fitg impurtants e na possian betg depender da fatschentas. La populaziun en pajais cun meds da massa publics saja infurmada meglier.

In gea a l'iniziativa saja dentant er donnegius per il budget dals da chasas. Televisiun «a la carte» cun pachets da pajar na saja numnadamain betg pli bunmartgà, mabain pli char, di Leuthard cun cumparegliar ils pretschs per exempel per programs da sport.

Er il Cussegl federal na saja dentant betg da l'avis che l'SRG fetschia tut endretg e ch'i na stoppia betg vegnir reagì. Sur tut en connex cun la digitalisaziun saja da basegn da reagir. Plinavant ha ella cusseglià a l'SRG da passar si a moda in pau pli modesta.

La chaussa va uss tar il Cussegl naziunal.

RR actualitad 12:00