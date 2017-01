Naginas novas reglas per l’economia digitala

Oz, 16:52, actualisà a las 18:01

SDA / Alexi Baselgia

Il Cussegl federal vul fular via per l’economia digitala. Enstagl da proteger ils models d’affars usitads favurisescha el la deregulaziun. En tut vesa il Cussegl federal las leschas vertentas sco suffizientas per las midadas actualas.