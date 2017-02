Naginas subvenziuns per implants da sport

Ils ultims dus decennis era la Confederaziun s'engaschada cun en tut 164 milliuns francs. Il fundament per questas subvenziuns è stà il concept per implants da sport (NASKA). La Confederaziun ha investà da 5-25% per ils custs da bajegiar implants cun muntada naziunala.

Il Cussegl federal na vul betg pli sustegnair implants da sport. El motivescha questa decisiun cun la cassa da la Confederaziun. Ils ultims dus decennis era la Confederaziun s'engaschada cun en tut 164 milliuns francs. Il fundament per questas subvenziuns è stà il concept per implants da sport (NASKA). La Confederaziun ha investì da 5-25% per ils custs da bajegiar implants cun muntada naziunala.

L'ultim credit era vegnì decidì 2012. Quel ha cumpiglià 70 milliuns francs. Finamira è stada da promover il bajegiar da cundriz per sport da naiv, in center da ballape naziunal, in center da hockey naziunal u er differents centers da nudar. Quest program cula or quest onn.

Il Cussegl federal vul ussa far in rapport davart per eruir ils basegns ch'èn avant maun suenter ch'il program da NASKA cula or. Pervi da la cassa che na guarda betg or uschè bain il mument vul il Cussegl federal dentant betg investir dapli daners en subvenziuns per implants da sport tranter ils onns 2018 e 2020.

Milliuns per occurrenzas grondas

Il Cussegl federal è dentant pront d'investir vinavant daners en occurrenzas da sport pli grondas. La Svizra è ils onns 2020 e 2021 pajais ospitant da trais talas occurrenzas. Questas vul il Cussegl federal sustegnair cun passa 25 milliuns.

Ils gieus olimpics da giuvenils han lieu 2020 a Lausanne e survignan 14 milliuns francs. Là vegnan spetgads radund 1'100 atletas ed atlets. Medemamain l'onn 2020 ha lieu il campiunadi mundial da hockey. Questa occurrenza duai survegnir 0,5 milliuns francs. L'onn 2021 duai avair lieu l'universiada d'enviern. Lezza occurrenza duai survegnir radund 11 milliuns francs. I vegnan spetgads circa 2'500 persunas.

RR novitads 16:00