Nagins supplements da scolaziun sur 25

Tgi ch'è pli vegl che 25 onns na duai betg survegnir supplements da scolaziun. Da quest avis è il Cussegl federal.

En cumparegliaziun cun auters pajais europeics, cun excepziun dal Luxemburg e la Tschechia, haja la Svizra gia uss ina da las pli autas limitas da vegliadetgna. E cun augmentar la limita profitassan blers students e studentas d'in supplement da scolaziun, era sch'els n'avessan betg da basegn quel. Oz obtegn ins per uffants da 16 fin cumplenì 25 onns in supplement per scolaziun, sche quels absolveschan ina scolaziun.

Custs supplementars

Augmentar la limita da vegliadetgna per supplements da scolaziun manass tenor il Cussegl federal mintg'onn a custs supplementars da 70 fin 200 milliuns francs.

