Nestlé: bufatg augment da la svieuta

Il concern da nutriment ha pattì ils emprims trais mais da l'onn pervi da la flaivla dumonda ord l'America dal nord. La svieuta da l'emprim quartal munta a 21 milliardas francs, avant in onn era quai 20,9 milliardas, uschia communitgescha Nestlé. La svieuta è uschia s'augmentada per 0,4%.

Experts avevan prognostitgà in augment da la svieuta da passa 2% l'emprim quartal da quest onn.

Per tut l'onn quinta Nestlé cun in augment da la svieuta da tranter 2 e 4%.

RR novitads 08:00