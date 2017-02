Nominà per in Oscar: «Mia vita sco Zucchini» va uss en ils kinos

Il film «Mia vita sco Zucchini» / «Mein Leben als Zucchini» va uss en ils kinos en Svizra. El è nominà per in Oscar sco meglier film animà.

En il film cun il titel original «Ma vie de courgette» vai per il buob Zucchini che ha nov onns. Sia mamma mora ed uschia ha el dad ir en la chasa d’uffants da madame Papineau. Viver ensemen cun ils auters uffants n’è betg adina simpel per Zucchini, ma els tegnan ensemen e dattan in a l’auter sustegn.

In bel di vegn la buoba Camille ella chasa d’uffants e Zucchini s’inamurescha in zichel en ella. Ma l’onda da Camille vul ils daners da sustegn e pervia da quai duess Camille puspè bandunar la chasa d’uffants ed ir tar sia onda a star. Cler, che Zucchini e ses amis n’èn betg cuntents cun quai ed emprovan d'impedir la catastrofa.

120'000 visitaders en Svizra romanda

Il film è nominà per in Oscar en la categoria da films animads – en 10 dis, ils 26 da favrer pudess «Ma vie de Courgette» purtar il premi en Svizra. En passa 60 terras è il film da famiglia gia vegnì mussà ed en la Svizra romanda han gia 120’000 persunas vesì il film.

Reschissur Claude Barras n'avess betg pensà ch'il film ch'era concepì per uffants avess uschè in success, ma sin il pli tard cura che l'invit per Cannes è vegnida eri cler, ch'il film po era intgantar ils creschids.

