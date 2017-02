Nova sedia principala per Helvetia

L'assicuranza Helvetia investescha 200 milliuns francs en ina nova sedia principala a Basilea.

Il project dals architects da renum mundial Herzog e de Meuron duai esser pront la fin da l'onn 2023. Els vegnian ad inoltrar ils proxims dis la dumonda da construcziun. Quai ha l'assicuranza Helvetia communitgà. Il nov bajetg vegn construì dasper il bajetg existent. Silsuenter vegnan las duas chasas autas colliadas cun in ulteriur bajetg.

Suenter la construcziun dal nov bajetg duai il sez principal actual dals onns 1950 vegnir renovads. Fin l'onn 2023 duai il project esser a fin. Part da quest project fan var 350 plazzas da lavur novas, dentant era in café public sin il tetg ed in auditori per occurenzas cun fin 250 giasts.

Actualmain engrondescha l'assicuranza era la sedia dal concern a Son Gagl.

