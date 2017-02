Occupaziun sa megliura per 0,3%

L'Uffizi federal da statistica communitgescha ch'il dumber d'occupaziun saja creschì sin 4,912 milliuns.

En Svizra è l’occupaziun sa meglierada in zic la fin da l’onn passà. Il davos quartal è il dumber d’occupaziun s’augmentà per 0,3% sin 4,912 milliuns cumpareglià cun la medema perioda da l’onn avant. En cifras concretas è quai in augment da 15'000 plazzas ch'èn vegnidas stgaffidas. Quai communitgescha l’Uffizi federal da statistica.

En il sectur da servetsch è il dumber da plazzas s’augmentà per 0,8% durant ch’il sectur industrial ha pers 1,3% da las plazzas. Il dumber da plazzas libras è s’augmentà per bunamain 7,8% sin bunamain 52'000.

RR novitads 11:00