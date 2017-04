Pajà dapli per fier vegl, autos ed petroli

Oz, 10:24

Il mars èn ils pretschs dal commerzi a l'engrossa creschids per 0,1% cumpareglià cun il favrer. En spezial pretschs auts per ferramenta veglia, autos e petroli han augmentà il nivel da pretschs. Cumpareglià cun il mars 2016 èn ils pretschs creschids per 1,3%.

Tenor las cifras da l'Uffizi federal da statistica han las interpresas svizras stuì pajar dapli il mars per puma da minz e puma da cros importà, per metals senza fier, autos, spezialitads farmazeuticas sco era per petroli e gas. Pli bunmartgà eran persuenter products d'ieli e vehichels da niz.