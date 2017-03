Parlamentaris dattan notas

La temperatura na po betg ir ensi dapli che dus grads. Quai vul la cunvegna da clima da Paris. Quella cunvegna ha uss chattà la via a Berna. Il Cussegl naziunal sustegna la cunvegna. Dentant – quant impurtanta è ina tala cunvegna insumma per la Svizra?

Per ils dus parlamentaris da la PPS, Magdalena Martullo ed Heinz Brand, n’è la cunvegna da clima betg da gronda impurtanza per la Svizra. Auter vesan quai Martin Candinas (PCD), Duri Campell (PBD) e Silva Semadeni (PS). Per els è l’augment da la temperatura cunzunt in privel per las regiuns muntagnardas.

« Per mai è il clima fitg impurtant. Cun mia professiun sco pur e turisticher d’enviern. I na po betg esser, che la naiv vegn pir la fin da december ed era betg ch'i dat setgiras la stad. Perquai èsi da tgirar il clima e cuntanscher finamiras. » Duri Campell

Cusseglier naziunal PBD

« Per reducir CO2 ston ils gronds pajais cumenzar a spargnar massiv. La Svizra è mo pitschna congualà cun ils auters pajais. En Svizra faschain nus gia ina massa cunter il stgaudament dal clima. Nus stuessan sustegnair ils auters pajais cun innovaziuns per spargnar. » Magdalena Martullo-Blocher

Cussegliera naziunala PPS

« Jau sun claramain per la cunvegna da Paris. La Svizra fa gia fitg bler per la natira e per il clima, quai che è impurtant or da l’optica grischuna. Perquai èsi cler, che la Svizra sto dar in cler segn vers anora cun dir «gea» a la cunvegna. » Martin Candinas

Cusseglier naziunal PCD

« La cunvegna da clima n'è betg impurtanta per la Svizra. Nus essan mo pitschens. Ils gronds duain agir. Dentant ha il clima sez bain ina gronda impurtanza per nus. Plitost en las muntognas sa bada il midament cun ils vadretgs che lieuan e las bovas... » Heinz Brand

Cusseglier naziunal PPS

« Igl è in problem global. Nus avain dentant en Svizra in augment da temperaturas pli aut sco la media globala: Ils vadretgs lieuan, ils territoris da skis n'han betg pli la naiv e nus avain malauras. Igl è da lavurar ensemen, mintga stadi sto participar. » Silva Semadeni

Cussegliera naziunala PS

Approvaziun cunvegna da clima da Paris

Il Cussegl naziunal ha approvà la cunvegna da clima da Paris, che fixescha la politica da clima internaziunala suenter il 2020.

Cunter la cunvegna è s'exprimida la Partida Populara Svizra PPS. Uss ha il Cussegl dals chantuns da decider davart la cunvegna da clima. Davart las mesiras per cuntanscher las finamiras da la cunvegna vegn il parlament a debattar pir pli tard, quai cun reveder la lescha per reducir il CO2.

La cunvegna prevesa, che las emissiuns duaian vegnir sbassadas enfin il 2030 per 50% da quai dal 1990.