Passa 560 milliuns francs gudogn per Sika

Il producent da material da construcziun ha fatg in gudogn da record l'onn da fatschenta passà.

Sut il stritg saja il gudogn s'augmentà a 566,6 milliuns francs. Quai communitgescha il concern svizzer. Il gudogn saja cunquai s’augmentà per 21,8% cumpareglià cun l'onn avant. Plinavant è er il gudogn da manaschi (EBIT) s’augmentà per 18,1% sin 795,3 milliuns francs. Er la svieuta è s'augmentada per 4,7% sin 5,75 milliardas francs.

Dapli dividenda e prognosas positivas 2017

En consequenza duai la dividenda s'augmentar per 31%: Da 78 sin 102 francs per aczia al purtader e da 13 sin 17 francs per aczia al num.

Las prognosas per l’onn current èn medemamain positivas. Las premissas da crescher vinavant sajan dadas, ha ditg il schef dal concern Jan Jenisch.

Dispita davart fusiun cuntinuescha

La direcziun da Sika sa dosta vinavant cunter l'acquisiziun da l'interpresa entras Saint-Gobain. La famiglia fundatura perencunter vul vender ses pachet d'aczias per 2,75 milliardas francs al concern franzos. La dispita dura uss gia dapi dus onns. L'atun passà ha la dretgira dal chantun Zug dà raschun a Sika: da limitar ils dretgs da vuschar a la radunanza generala dal 2015 è stà legal. Tenor la sentenzia ha il cussegl d’administraziun ina gronda libertad, da refusar insatgi che cumpra pli che 5% da las aczias nominalas da Sika.

RR novitads 06:00