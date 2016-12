Patruns ston far transparent lur contracts

Tar controllas cunter dumping da pajas ubain da dumping social èn patruns obligads da dar or documents sco per exempel contracts da lavur ubain registraziuns dal temp da lavur.

Il Tribunal federal ha decis quai sin fundament d'in cas nua ch'i gieva per ina controlla sin in plazzal en il chantun Turitg. La firma da construcziun aveva refusà da dar a la cumissiun da controlla il contract da lavur ed il rendaquint da la paja. I gieva per in um dal Portugal ch'aveva gist furnì ieli da stgaudar sin in plazzal da construcziun. Las dumondas da la cumissiun da controlla avevan laschà suspectar che l'um haja survegnì memia pauca paja per sia lavur. Malgrà plirs appels aveva ses patrun betg inoltrà ils documents pretendids.

Dretgira administrativa da Turitg aveva dà raschun al patrun

La dretgira administrativa da Turitg aveva sustegnì il patrun e decis ch’ils patruns n’hajan betg l’obligaziun da collavurar. Il departament d'economia federal aveva sinaquai fatg recurs. Ussa ha il Tribunal federal dà raschun al departament d'economia federal.

