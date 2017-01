PBD di trais giadas gea

La Partida burgais-democratica di gea a tut ils trais projects che van en votaziun ils 12 da favrer. La partida saja per ina plazza economica cumpetitiva, in'infrastructura moderna ed ina societad progressiva.

Che persunas da la terza generaziun survegnan a moda pli simpla in pass svizzer stoppia sa chapir da sasez en in pajais modern e sviluppà, ha ditg il president da la PBD Martin Landolt a chaschun da la radunanza da delegads da la partida ad Yverdon en il Vad.

Cun il fondo per las vias naziunalas ed il traffic d'aglomeraziun dessi quai era per las vias ina finanziaziun clera e persistenta.

E la refurma da la taglia sin interpresas stgaffiss egualitad tranter tut las interpresas. Cun refusar questa refurma fissan periclitadas 150'000 plazzas da lavur.

