Per sustegnair in film dovri cunzunt ina bun'istorgia

Oz, 6:12

Esther Berther

Ivo Kummer e stà 26 onns il directur dals Dis da film Soloturn. Oz è el la persuna responsabla per tut quai che ha da far cun la promoziun dal film tar l'Uffizi federal da cultura. Da tut las dumondas pon els sustegnair be mintga quarta u tschintgavla. La concurrenza è gronda.