Perscripziuns pli severas per shows da sgol

Las squadriglias da l'aviatica militara èn puspè en acziun a partir da la fin dal mais per shows en Svizra ed en l'exteriur. Quai ha communitgà la Confederaziun. Suenter dus incaps hai dentant dà perscripziuns da segirezza pli severas.

Suenter incaps a San Murezzan ed a Leeuwarden en ils Pajais Bass eran lur preschentaziuns vegnidas sistidas. En vista a quests sajan las mesiras da segirezza però vegnidas augmentadas.

In gremi dal fatg consista da mintgamai in represchentant da la sparta segirezza da sgols da l'armada, in dal corps da pilots da professiun ed in da l'Uffizi federal per aviatica civila. Quels vegnan en il futur a controllar las mesiras da segirezza e sche necessari adattar quellas. Plinavant è vegnida auzada l'autezza minimala ch'ils pilots pon sgular (da 46 meters sin 60 meters) ed era las distanzas tranter ils aviuns èn vegnidas engrondidas, danovamain sin trais enstagl da dus meters.

Durant in trenament per las shows aviaticas aveva in dals set aviuns dal tip PC-7 da la squadra da l'armada svizra strivlà il cabel d’ina camera pendenta. La camera è crudada amez l’arrivada da Salastrains. Ni pilot ni aspectaturs èn vegnids blessads.

