Perspectivas fiera da latg

La branscha da latg da la Svizra dispona d'insaquantas exclusivitads singularas en cumparegliaziun internaziunala, sco per exempel l'aut nivel dal bainstar dals animals.

Il Cussegl federal constatescha en il rapport «Perspectivas en la fiera da latg» che la branscha da latg svizra dispona d'insaquantas exclusivitads singularas en cumparegliaziun internaziunala.

Quest rapport furma ina basa per ils acturs dal sectur da latg per pudair elavurar e realisar ina strategia per l'entira branscha. Il stadi duai sa concentrar da porscher bunas cundiziuns da rom.

Pretsch dal latg

L’analisa mussa che la media dal pretsch dal latg en Svizra dependa fitg ferm dal svilup dal pretsch dal latg en l'UE. Cunquai ch’ins sto quintar en il context internaziunal cun ina fluctuaziun dals pretsch, ston ins era quintar cun in augment dal pretsch dal latg en Svizra. Quai vegn ad esser ina sfida per ils acturs dal sectur da latg.

