Pilippe Rebord pretenda dapli daners per l'armada

Tenor il schef da l'armada sajan 5 milliardas francs ad onn memia pauc a lunga vista.

Quai en vista a l’artigliaria, ils tancs ed er l’aviatica che stoppian cun il temp vegnir renovads. Quai ha ditg Rebord ad ina conferenza da medias a Berna suenter esser 100 dis en uffizi.

Plinavant dovria mintg’onn 18'000 recruts per garantir la prontezza a l’acziun da l’armada. Gia tar si'elecziun il settember 2016 aveva Rebord fatg attents ch'il dumber da recruts saja al cunfin. L'onn 2015 han be 18'109 umens e dunnas absolvà la scola da recrut. Per franar quest trend saja tenor il schef da l'armada tranter auter vegnì introducì la pussaivladad da differenziar entaifer l'abladad da prestar servetsch.

La guerra cun meds electronics sco ulteriur plazzal

Sper las problematicas da renovar e remplazzar armas, tancs ed aviuns è er la sparta da cyber in impurtant plazzal dals proxims onns. Tenor Rebord saja l'armada dentant sin buna via. Ina rait totalmain independenta saja gia bajegiada si. Davent da l'onn 2023 duai quella lura esser cumplettamain operaziunala.

