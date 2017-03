PLD di «gea» a la «strategia d'energia 2050»

La decisiun è stada fitg stretga. Cun 175 cunter 163 vuschs è vegnì decidì en favur da la «strategia d'energia 2050».

Ils delegads da la PLD han decidì venderdi en favur da la "strategia d'energia 2050". La decisiun è stada stretga cun 175 cunter 163 vuschs. Cun questa decisiun refusa la PLD il referendum da la PPS. La decisiun è vegnida spetgada vess, damai che la partida è ditg stada dividida.

Er la sonda hai da discussiuns intensivas e controversas davart la "strategia d'energia 2050". Unida è la PLD stada tar la dumonda da reducir subvenziuns. Dispitaivel saja stà sche la strategia d'energia mainia propa a talas reducziuns. Persvadì han la finala ils argments dals aderents.

Cun la uschenumnada "Sunset-Klausel" gartegiassi l'emprima giada da metter giu subvenziuns, ha ditg cusseglier naziunal Peter Schilliger da Luzerna or da las retschas dals aderents. La "Sunset-Klausel" è ina limita da temp da sis onns. Suenter quels na duai dar pli naginas subvenziuns per energias alternativas. Il comité pro ha argumentà vinavant che la strategia possia purtar in svilup en tecnologia ed economia.

