Pli e pli biaras reservaziuns online

Las plattafurmas che han il pli bler success per reservar hotels online èn Booking, Expedia e HRS. 93% da las reservaziuns online giran sur questas trais plattafurmas. 73,3% sur booking.com.

Tgi che vul reservar ina chombra en in hotel svizzer fa quai pli e pli savens online. Cumpareglià cun l'onn avant è il dumber da las reservaziuns sur ina plattafurma da cudeschaziun creschì l'onn passà per 6,7% sin 27%. Quai mussa in studi da la scol'auta professiunala dal Valais.

Radund 60 per tschient da las chombras d'hotel vegnan entant anc adina reservadas via mail u telefon. Il trend giaja però cler en tschella direcziun. Il studi da la scol'auta schazegia la svieuta da booking.com, Expedia e HRS sin passa ina milliarda francs. Las cumissiuns dals hotels a las plattafurmas sin 150 milliuns francs.

Paginas-web adina pli impurtantas

Impurtantas èn dentant era las atgnas paginas d'internet dals hotels. Ord quai motiv investeschan adina dapli hotels en paginas-web. Il dumber da las reservaziuns sur questa via è creschì per 1,4% sin 8,2%. Passa 80% dals hotels possedan ozendi la pussaivladad da reservar chombras sur lur pagina d'internet. L'onn 2013 eran quai anc 62%.

La gronda part vegn anc adina reservada sur telefon u e-mail. Dentant dapi l'onn passà è il dumber da lezzas reservaziuns sa sbassada sin sut 60%. Mo anc radund 58% da las reservaziuns èn vegnidas reservadas uschia. Il 2015 vegnivan anc 60,7% da las reservaziuns fatgas sur questa via.

Il studi prognostitgescha che l'onn 2020 duain be pli radund 50% da las reservaziuns vegnir fatgas a via directa.

Franar las plattafurmas

Sin il palc politic cumbattan Hotelleriesuisse e las plattafurmas da reservaziuns per influenza. I va per la dumonda sche la pussanza dal pretsch da las plattafurmas duai vegnir franada. Ils hoteliers recloman ch'els na pon betg far amogna chombras per in pli bunmartgà pretsch sin lur paginas d'internet, che las plattafurmas online.

Hotelleriesuisse vul derscher la paritad dals pretschs ord ils contracts cun las plattafurmas. La cumissiun d'economia dal Cussegl dals chantuns han els gia da lur vart. Quella cumissiun propona a la chombra pitschna da scumandar questa paritad dals pretschs.

