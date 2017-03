Polizia a Reinach (BL) scumonda event cultural tirc

La regenza da Basilea champagnà ha scumandà quella pervi da motivs da segirezza.

La decisiun da scumandar l'event è vegnida fatga suenter ch'extremists da la sanestra avevan appellà en las medias socialas ad ina demonstraziun per impedir la manifestaziun dals Tircs. Sut questas circumstanzas na possian ins betg pli garantir ni la segirtad ni l'urden public. La polizia vegnia a far la segira che ni quella ni in cuntermoviment survegnian la chaschun da sa metter tras.

