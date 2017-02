Posta Svizra duai crescher en l'exteriur

La Posta sto chattar novas funtaunas d’entradas. Il president dal cussegl d’administraziun, Urs Schwaller, vesa pussaivladads da crescher surtut a l’ester. Quai ha el ditg en la Samstagsrundschau da radio SRF.

La glieud spedeschia adina pli paucas brevs, ed ils pajaments giajan adina dapli online. Perquai stoppia la Posta Svizra serrar fin 500 ulteriuras filialas e porscher las prestaziuns en butias dal vitg.

Perquai è la visciun dal president dal cussegl d'administraziun, Urs Schwaller, che la posta sto esser averta per martgads sur la Svizra ora. Quai per impedir che la posta perdia bleras parts dal martgà a concurrents internaziunals, sco per exempel Amazon ubain era UPS.

