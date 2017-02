Prest 320'000 pendularis en Svizra

Il dumber da pendularis è s'augmentà per 3,7% l'onn passà.

La Svizra resta in magnet per persunas da l’exteriur che penduleschan a lavurar en Svizra. Uschia è il dumber dals pendularis s’augmentà il 2016 per radund 11’000 persunas sin bunamain 320’000.

Radund la mesadad dals pendularis vegn tenor statistica da la Frantscha, in quart da l’Italia ed in tschintgavel da la Germania. Ils pli blers pendularis en Svizra dumbra il chantun Tessin. Là munta il dumber a radund 27% da tut ils lavurants.

Cumpareglià cun il 2011 è il dumber da pendularis s’augmentà per 26,6%. Entaifer quest temp è però er il dumber da tut ils lavurants s’augmentà per 8% en Svizra.

