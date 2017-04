Pretsch da benzin aut fa bain al commerzi en detagl

Ils commerciants en detagl svizzers han il favrer vendì in zic dapli ch'avant in onn. Sco quai che l'Uffizi federal per statistica ha communitgà, sajan las svieutas dal commerci en detagl s'augmentadas per 0,6%.