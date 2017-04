Il mars èn ils pretschs s'augmentads en Svizra per 0,2% cumpareglià cun il favrer. L'augment è cunzunt da declerar cun pretschs pli auts per viadis pauschals en l'exteriur e sgols pli chars.

Tenor l'Uffizi federal da statistica èn surtut vegnids pli chars tranter auter las victualias, vestgadira e chalzers. In zic pli bass pretschs eran da pajar per alcohol e per tubac sco er per products dal tegnairchasa.

