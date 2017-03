Prevenziun vegliadetgna 2020 dovra conferenza d'intermediaziun

Il Cussegl naziunal è vegnì encunter al Cussegl dals chantuns. El desista sin las reducziuns da prestaziuns tar las rentas per vaivas ed uffants e na vul betg augmentar la vegliadetgna da pensiun sin 67 onns. Malgrà quellas concessiuns dovri ussa ina conferenza d’intermediaziun.

En la debatta davart la preventziun per la vegliadetgna 2020 restan anc duas grondas differenzas tranter las duas chombras.

Duas differenzas

Per l'ina è quai l'autezza da l’augment da la taglia sin plivalita per sustegnair l'AVS. Il Cussegl naziunal vul 0,6 %, il Cussegl dals chantuns vul dapli, numnadamain 1 %.

E per l'autra quels ominus 70 francs. Il cussegl dals chantuns vul augmentar la renta d'AVS per ils pensiunai novs per 70 francs. Quai per cumpensar las reducziuns en la cassa da pensiun. Il cussegl naziunal vul vinavant savair nagut da quai.

Entant ch'i pudess dar en la conferenza d'intermediaziun in cumpromiss tar la taglia sin la plivalur è quai tar ils 70 francs strusch da spetgar. La tenuta è là plitost: 70 francs u nagut.

Conferenza d'intermediaziun duai chattar cumpromiss

Sch'era la conferenza d’intermediaziun na chatta nagin cumpromiss fa ella la proposta da scriver giu la revisiun. Vegn quella approvada dals dus cussegls fa la refurma naufragi.

Quai scenari è dentant pauc probabel. Damai che omaduas cumissiuns tramettan mintgamai 13 commembers ella conferenza d'intermediaziun e cunquai che la PCD, la PBD e la sanestra han uschia ina maioritad en lezza èsi da spetgar che la proposta dal Cussegl dals chantuns e cun quai ils 70 francs dapli AVS ha bunas schanzas da restar en la proposta da la conferenza d'intermediaziun.

Ils purs pudessan dar la decisiun

Ma era cun in cumpromiss n’è il project anc betg acceptà. Per che la revisiun da la prevenziun per la vegliadetgna 2020 gartegia na dovri numnadamain betg mo ina simpla maioritad en omaduas chombras. L'augment da las rentas d'AVS croda sut il frain d'expensas. E per dar liber ils daners dovri ina maioritad qualifitgada. En il Cussegl naziunal munta quai che almain 101 dals 200 commembers ston sustegnair il cumpromiss. Gist uschè blers represchentants han là la PPS e la PLD ch’èn cunter in augment da l'AVS. Els pudessan pia laschar ir ad aua la refurma. Ils aderents dals 70 francs speran perquai sin ils purs ellas duas partidas. Quels pudessan votar cunter la lingia da la partida perquai che blers purs profitassan da l’augment da l'AVS.

I pudess pia ir piz a cup, mintga vusch quinta. Davos las culissas dal Parlament federal vegn perquai lobià per mort e fin.

RR novitads 18:00