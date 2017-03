Prima ediziun da la ‘Schweiz am Wochenende’

Oz, 11:57

SDA / Corina Luck

Sonda, ils 4 da mars è cumparida per la prima giada la gasetta 'Schweiz am Wochenende', la successura da la 'Schweiz am Sonntag' che vegniva fin ussa edida la dumengia. Il layout da la gasetta è restà il medem.